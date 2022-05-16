"Звезды советского экрана": Валерия Заклунная

Март 1981 года. Люди спешат в газетные киоски за свежим номером журнала "Советский экран", на обложке которого, одна из самых ярких актрис страны – Валерия Заклунная. Она много снимается.

Готовится к выходу военная драма "В небе ночные ведьмы" с ее участием, а прямо сейчас гремит на всю страну многосерийный фильм "Место встречи изменить нельзя", где Заклунная исполнила роль спутницы главаря банды Горбатого.

Почему Валерия Заклунная не хотела быть актрисой? Зачем режиссер Алексей Салтыков ломал дверь в ее номер во время съемок фильма "Сибирячка"? Почему она отказалась выходить замуж за актера Евгения Матвеева? И на какую хитрость пошел Станислав Говорухин, чтобы уговорить ее сниматься в картине "Место встречи изменить нельзя"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".