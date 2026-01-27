Форма поиска по сайту

27 января, 14:53

Политика

Фон дер Ляйен назвала грандиозной сделку по созданию зоны свободной торговли с Индией

Фото: AP Photo/Manish Swarup

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высоко оценила соглашение между Евросоюзом и Индией о формировании зоны свободной торговли, назвав его грандиозным. Об этом она заявила в своем блоге в социальной сети X.

По ее словам, договор закладывает основу для дальнейшего углубления стратегического партнерства.

"Сегодня Европа и Индия творят историю. <...> Мы создали зону свободной торговли с населением в два миллиарда человек, от которой выиграют обе стороны", – заявила фон дер Ляйен.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди незадолго до этого сообщал о завершении переговоров и окончательном согласовании двустороннего соглашения о свободной торговле между Индией и ЕС. По его словам, договор охватывает порядка 25% мирового ВВП и около трети глобального товарооборота.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил о согласии Китая на закупку американских энергоносителей.

Он и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в южнокорейском Пусане в конце октября 2025 года. Их переговоры, длившиеся 1 час 40 минут, привели к достижению базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий.

Примечательно, что тогда американский лидер отказался снижать пошлины, введенные в отношении КНР, и оставил их на уровне 47%.

политика

