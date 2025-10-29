Трамп назвал премьера Индии "самым симпатичным парнем"

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Американский лидер Дональд Трамп на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в южнокорейском Кенчжу заявил, что премьер Индии Нарендра Моди является "самым симпатичным парнем". Его слова передает РИА Новости.

Президент США указал на то, как Моди говорит и выглядит. Он охарактеризовал действия премьера Индии как крутые. При этом, говоря про Моди, глава Белого дома использовал слово killer, которое переводится не только как "крутой", но и как "убийца".

Ранее Индия отказалась заключать двустороннее торговое соглашение с США в спешке. Министр торговли и промышленности республики Пиюш Гоял отметил, что страна принимает стратегические решения с учетом долгосрочной перспективы и не поддается сиюминутному давлению.

Министр также заявил, что страна приняла факт того, что в отношении нее были наложены тарифы. В настоящее время Индия ищет способы решения данной проблемы и рассматривает новые рынки. Гоял также сообщил, что индийская экономика демонстрирует устойчивость благодаря растущему внутреннему спросу.

