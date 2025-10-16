МИД Индии заявил о приоритете интересов граждан в сфере импорта энергоносителей

Фото: depositphotos/Hackman

Власти Индии в сфере импорта энергоносителей ориентируются на интересы потребителей, заявил официальный представитель МИД страны Рандхир Джайсвал.

Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который утверждал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить закупки нефти из России.

"Индия является крупным импортером нефти и газа. Защита интересов индийского потребителя в условиях нестабильной энергетической ситуации является нашим постоянным приоритетом. Наша политика в области импорта полностью подчинена этой цели", – передает слова Джайсвала ТАСС.

Он уточнил, что обеспечение стабильных цен на энергоносители и надежных поставок – двойная цель энергетической политики страны. Это включает в себя расширение собственных источников энергии и диверсификацию, соответствующую рыночным условиям.

Говоря о сотрудничестве с США, Джайсвал отметил, что индийская сторона на протяжении многих лет стремилась расширить закупки энергии в этой стране. Нынешняя администрация Штатов заинтересована в углублении энергетического сотрудничества с Индией, обсуждения продолжаются, добавил представитель МИД.

Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон планирует заставить Пекин отказаться от покупок российской нефти. Однако в Китае отвергли любые незаконные односторонние санкции и формы принуждения и давления. В стране также заявили, что взаимодействие с РФ в рамках международных законов легитимно.