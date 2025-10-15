Трамп заявил, что Индия собирается прекратить покупать российскую нефть

Фото: whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить закупки нефти у России. Об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп отметил, что отказ Индии от российской нефти не произойдет "прямо сейчас". Это процесс, который потребует времени.

При этом американский президент подчеркнул, что Нью-Дели продолжит покупать нефть у России в случае урегулирования украинского кризиса. Также он заявил, что теперь будет требовать, чтобы от российской нефти отказался Китай.

Ранее глава минфина США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон ожидает в скором времени увидеть рост закупок Индией американской нефти вместо российской. По его словам, Нью-Дели начнет ребалансировку в течение следующих нескольких недель и месяцев.