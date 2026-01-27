Филолог Григорьев: среди зумеров на пике популярности находятся слова "вайб" и "кринжуля"

Фото: depositphotos/Meranda

Слова "вайб", "вайбово", "кринж" и "кринжуля" особенно популярны среди зумеров. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал исполняющий обязанности заведующего кафедрой общего языкознания имени И. Г. Добродомова Института филологии МПГУ, профессор, доктор филологических наук Андрей Григорьев.

Профессор отметил, что теряют популярность фразы "быть в потоке" и "быть в ресурсе", что означает "быть активным" или "иметь жизненные силы". Кроме того, не так часто уже можно услышать слова "треш" и "хайп".

По словам Григорьева, некоторые подростки до 14–15 лет считают, что даже слово "кринж" уже не так актуально. Это указывает на то, что сленг и жаргон постоянно меняются.

При этом, добавил специалист, появление нового лексикона не означает обязательное упрощение или модернизацию языка. Интересно то, что некоторые люди продолжают использовать в своей речи слова, которые были популярны в их юности. Именно поэтому все еще можно услышать "круто", "классно", "клево", "прикольно", "супер" и так далее. Они были на ходу и 20–50 лет назад. Какие слова заберут во взрослую жизнь зумеры, пока неизвестно.

Ранее Григорьев рассказал, что в сочинениях ЕГЭ выпускникам разрешено употреблять слово "гойда". При этом корректность его использования будет зависеть от контекста.

Слово "гойда" приобрело популярность в широких кругах в 2022 году после того, как его употребил в ходе патриотического митинга известный актер Иван Охлобыстин. Эксперт уточнил, что употребление слова допустимо, если в своем сочинении выпускник рассуждает о феномене мемов и молодежной среде.

