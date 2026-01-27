Форма поиска по сайту

27 января, 12:15

Аналитик Миролюбов: россияне в 2027 году не смогут выйти на пенсию по старости

Аналитик заявил, что россияне в 2027 году не смогут выйти на пенсию по старости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2027 году среди жителей России не будет тех, кто сможет выйти на пенсию по старости, сообщило издание "Абзац" со ссылкой на экономического аналитика Дениса Миролюбова.

Аналитик пояснил, что это связано с пенсионной реформой в стране, которая проходит с 2019 по 2028 год. Как отметил эксперт, возраст выхода на пенсию для мужчин повышен с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 60 лет. Из-за особенностей графика повышения в 2023, 2025 и 2027 годах возникает временной разрыв: в эти календарные годы просто не оказывается граждан, которые одновременно достигают нового пенсионного возраста и имеют необходимый стаж.

"В итоге получается, что именно 2027 год будет пустым", – поделился Миролюбов.

При этом, подчеркнул Миролюбов, получать выплаты в 2027 году смогут те, кто имеет право на досрочный выход – например, по выработанному специальному стажу, инвалидности или другим льготным основаниям. Эти условия действуют независимо от общего повышения пенсионного возраста.

Ранее депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили перейти от ежегодной к ежеквартальной индексации пенсий в России. Лидер партии Сергей Миронов уточнил, что коэффициент индексации на каждый квартал предлагается определять правительству исходя из показателей инфляции в России.

