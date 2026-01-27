Тренера по футболу Игнатьева похоронят на Троекуровском кладбище

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Похороны бывшего главного тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева запланированы на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом рассказал председатель комитета ветеранов футбола Российского футбольного союза Александр Мирзоян.

"Мы уже начали соответствующую работу", – уточнил он в беседе с ТАСС.

Мирзоян также добавил, что Игнатьев был важной фигурой в футболе, поскольку тренировал множество команд и принадлежал к "плеяде больших тренеров".

О кончине экс-главного тренера сборной России стало известно 27 января. Ему было 85 лет.

Вдова Игнатьева Ирина предположила, что причиной смерти могли стать сердечное заболевание и проблемы с желудком.

Тренерскую деятельность он начал в 1973 году. С 1996-го по 1998-й он возглавлял национальную сборную России. Под его руководством молодежная сборная СССР одержала победу на чемпионате Европы в 1988 году.