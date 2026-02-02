Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 2 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода и небольшой снег ожидаются в столице в понедельник, 2 февраля. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 14 до 16 градусов мороза, по области – от 14 до 19 градусов ниже нуля.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 22 градусов, а в Подмосковье – до минус 24 градусов, местами – до минус 27.

Городские службы Москвы в круглосуточном режиме устраняют последствия снегопада, который наблюдался в городе в период с 26 по 29 января. Работы не останавливаются даже во время морозов.

Работа системы отопления Москвы скорректирована в связи с похолоданием. В частности, специалисты комплекса городского хозяйства увеличили температуру теплоносителя в магистральных тепловых сетях.