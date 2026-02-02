02 февраля, 06:19Общество
Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 2 февраля
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Облачная погода и небольшой снег ожидаются в столице в понедельник, 2 февраля. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 14 до 16 градусов мороза, по области – от 14 до 19 градусов ниже нуля.
Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.
Ночью температура в столице может понизиться до минус 22 градусов, а в Подмосковье – до минус 24 градусов, местами – до минус 27.
Городские службы Москвы в круглосуточном режиме устраняют последствия снегопада, который наблюдался в городе в период с 26 по 29 января. Работы не останавливаются даже во время морозов.
Работа системы отопления Москвы скорректирована в связи с похолоданием. В частности, специалисты комплекса городского хозяйства увеличили температуру теплоносителя в магистральных тепловых сетях.
Морозы задержатся в Москве до 7 февраля