02 февраля, 07:15

Цена биткоина опустилась ниже 75 тысяч долларов

Фото: 123RF.com/dunedemphoto

Стоимость биткоина во время торгов опускалась ниже 75 тысяч долларов впервые с 7 апреля 2025 года. Это следует из данных площадки Binance.

По состоянию на 06:30 по московскому времени цена криптовалюты снижалась до 74 859,9 доллара. Спустя время она замедлила рост и к 06:35 продавалась на уровне 74 865 долларов.

Ранее внебиржевой курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 14 марта 2023 года. Курс американской валюты снижался на 99 копеек по отношению к предыдущему закрытию торгов, до 75,04 рубля. Также он падал до 74,96 рубля.

Центробанк России с 1 июля 2027 года планирует ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют. Приобретать криптоактивы смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. Но для каждой из этих категорий установят свои правила.

