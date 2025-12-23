Форма поиска по сайту

23 декабря, 15:17

Экономика

ЦБ предложил ввести ответственность за нелегальную работу криптовалютных посредников

Фото: Москва 24/Анна Селина

Центробанк России с 1 июля 2027 года планирует ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Приобретать криптоактивы смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. Но для каждой из этих категорий установят свои правила.

Квалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты в пределах лимита – не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Неквалифицированным же будет доступна покупка любой криптовалюты, кроме анонимной, без ограничений по объемам сделок.

При этом в обоих случаях предусматривается прохождение тестирования на понимание рисков.

"Совершать операции с криптовалютами будет возможно через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут действовать на основании имеющихся лицензий. Отдельные требования будут установлены только для специальных депозитариев и обменников, которые будут работать с криптовалютами", – уточнили в регуляторе.

Кроме того, резиденты смогут покупать криптовалюту за рубежом, оплачивая ее с иностранных счетов, и переводить ранее купленную криптовалюту через российских посредников.

"Но о таких операциях нужно будет уведомлять налоговую службу", – отметили в ЦБ.

В целом подготовка концепции регулирования криптовалют на российском рынке, предусматривающая создание соответствующей законодательной базы, должна завершиться до 1 июля 2026 года.

Ранее ассоциация банков России предложила ввести специальный правовой режим для регулирования стейблкоинов, то есть криптовалюты, привязанной к реальному активу.

При этом в организации поддержали развитие цифровых финансовых активов и блокчейн-технологий, в том числе токенизацию долей ООО, недвижимости и движимого имущества.

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с криптовалютами

экономика

