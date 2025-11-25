ЦБ РФ разрешил квалифицированным инвесторам вкладывать в криптовалютные деривативы в ПИФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк РФ снял ограничение на инвестирование квалифицированными инвесторами в расчетные инструменты, привязанные к криптовалютам, через паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Регулятор продолжает реализовывать инициативы по допуску квалифицированных инвесторов к криптоактивам. Соответствующие нормы содержит проект указания Банка России", – говорится в сообщении.

Как отметили в ЦБ, в документе также приведен ряд мер, который был обсужден с рынком. Речь идет о расширении перечня неторгуемых на бирже ценных бумаг, в которые могут вкладываться розничные ПИФ. Однако их долю ограничат 10%.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла о быстром восстановлении российской экономики после потрясений 2022 года. По ее мнению, важную роль в этом сыграли макроэкономические условия, в том числе плавающий валютный курс.

Кроме того, Набиуллина объясняла, что денежная политика регулятора направлена на то, чтобы российская экономика снова не оказалась в состоянии 90-х годов. Она подчеркнула, что сейчас в стране фиксируется дисбаланс спроса по отношению к предложению.

