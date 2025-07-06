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06 июля, 17:20

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Силуанов: рост экономики РФ в 2025 году ожидается на уровне 1,5–2% ВВП

Минфин спрогнозировал рост экономики РФ в 2025 году

Фото: depositphotos/ridofranz

Рост российской экономики в текущем году прогнозируется на уровне 1,5–2% ВВП. Об этом заявил РИА Новости глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Текущий прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП на 2,5%. Ведомство подчеркнуло, что за первое полугодие он составил 1,5%, однако в мае замедлился до 1,2%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников указывал, что российская экономика по индикаторам и ощущениям бизнеса находится на грани рецессии. При этом глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина подчеркивала, что экономика в настоящее время преодолевает стадию перегрева.

Ранее Владимир Путин заявил, что российская экономика продемонстрировала устойчивость и развивается благодаря усилиям бизнеса. Он обратил внимание, что 2023 году ВВП вырос на 4,1%, а в 2024-м – на 4,3%.

В свою очередь, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин констатировал исчерпание модели роста экономики России. По его словам, РФ стала первой экономикой Европы и четвертой в мире, если оценивать по паритету покупательской способности. Однако это во многом произошло благодаря тому, что был активирован кадровый и производственный потенциал экономики.

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