Песков: укрепление рубля видно невооруженным глазом

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Укрепление рубля видно невооруженным глазом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает Life.ru.

Комментируя заявление аналитиков Bank of America, которые назвали рубль самой успешной валютой текущего года, пресс-секретарь президента отметил, что не нужно быть "особым экспертом", чтобы заметить это укрепление.

В свою очередь, профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" рассказал, что снижение ключевой ставки Центральным банком для россиян будет малозаметным.

Экономист отметил, что такое решение регулятора можно воспринимать как кардинальное изменение политики ЦБ. Он под давлением правительства и промышленного сектора показал, что готов двигаться в данном направлении.

"Но снижение на 1% практически не изменит ситуацию с кредитами", – указал эксперт.

Такого показателя, добавил Сафонов, слишком мало, чтобы сделать займы более доступными. По его мнению, большинство кредитов уже были выданы по прежним условиям, а потребительские займы в России по-прежнему остаются дорогими.

Центробанк снизил ключевую ставку до 20% годовых 6 июня. Регулятор продолжит поддерживать необходимую жесткость денежно-кредитных условий, чтобы вернуть инфляцию к цели в 2026 году.

Большинство российских банков планируют снизить ставки по вкладам вслед за решением ЦБ. Например, Сбербанк с 11 июня снизит ставки по основной линейке вкладов на 1 процентный пункт на всех сроках, максимальная ставка составит 19% годовых.