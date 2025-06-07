Российские банки планируют снизить ставки по вкладам

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Большинство российских банков планируют снизить ставки по вкладам вслед за решением ЦБ России. Об этом сообщает РИА Новости, проведя опрос среди кредитных организаций.

Центробанк 6 июня впервые почти за три года, с сентября 2020-го, снизил ключевую ставку – до 20% годовых. Регулятор продолжит поддерживать необходимую жесткость денежно-кредитных условия для возвращения инфляции к цели в 2026 году.

В пресс-службе Сбербанка рассказали, что организация с 11 июня снизит ставки по основной линейке вкладов на 1 процентный пункт на всех сроках, максимальная ставка составит 19% годовых.

В ВТБ также не исключили изменения условий по сберегательным продуктов. Согласно оценке кредитной организации, банки России начнут снижать ставки по вкладам на средние и длинные сроки, а короткие депозиты, наоборот, будут становиться более привлекательными.

В Сомкомбанке отметили, что организация уже снизила ставки, и на данный момент максимальная ставка по вкладам составляет 20% годовых. При этом директор по макроэкономическому анализу банка "Дом.РФ" Жанна Смирнова сказала, что не ожидает будущего заметного расширения спреда депозитных ставок с ключевой ставкой, поэтому в среднем по рынку в конце 2025 года предложение по вкладам будет находиться в пределах 15–17%.

По словам директора департамента развития транзакционных и сберегательных продуктов Московского кредитного банка Татьяны Курзяковой, снижение рыночных ставок по вкладам будет постепенным.

Как указали в Абсолют банке, корректировка ставок ожидается на следующей неделе, снижение составит от 0,2 до 1 процентного пункта. В свою очередь, пресс-служба банка "Русский стандарт" уточнила, что организация изменит свои ставки, учитывая конъюнктуру рынка.

При этом ЦБ не исключил повышения ключевой ставки в случае, если инфляция перестанет устойчиво снижаться. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, снижение будет зависеть от дальнейшего развития ситуации и поступающей информации. Она пояснила, что нейтральный сигнал предусматривает как возможность повышения, так и снижения ключевой ставки.