Эксперт Ракша: рецессия не прослеживается в экономике России

Фото: depositphotos/ridofranz

Ситуация, при которой падение в экономике происходит в течение одного квартала, затем рост и вновь падение, не считается рецессией, поэтому данного процесса в России нет. Об этом в эфире радио КП рассказал экономист Денис Ракша.

"Многие пытаются делить экономику на две части и отдельно рассматривать оборонно-промышленный сектор, отдельно так называемый гражданский и смотреть, что оборонно-промышленный растет, гражданский падает. И поэтому они говорят, что у нас в гражданском секторе рецессия, но экономисты так никогда не делают", – пояснил он.

Эксперт отметил, что нельзя разделять экономику на две части и рассматривать их по отдельности.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина объясняла, что денежная политика регулятора направлена на то, чтобы российская экономика снова не оказалась в состоянии 90-х годов. Она подчеркнула, что сейчас в стране фиксируется дисбаланс спроса по отношению к предложению.

Глава регулятора добавила, что следствием высокой ключевой ставки является укрепление рубля, что делает российскую валюту более привлекательной для людей и бизнеса.

