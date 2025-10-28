Набиуллина заявила, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Цикл снижения ключевой ставки будет продолжаться в течение всего 2026 года. Такой прогноз дала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме.

По словам председателя регулятора, процесс ее снижения начался с июня текущего года, уменьшившись за 4 месяца на 4,5 процентного пункта.

Глава ЦБ подчеркнула, что все решения по ставке направлены на скорейшее завершение периода высокого роста цен, не допуская при этом нанесения вреда производственному потенциалу, а также переохлаждения экономики.

В частности, по мнению Набиуллиной, в настоящий момент экономике страны может серьезно навредить резкий рост спроса, вызванный преждевременным снижением ключевой ставки.

"То, что может навредить экономике больше всего, – это если из-за преждевременного смягчения нашей политики совокупный спрос рванет вперед снова, до того, как производственные возможности успеют его догнать, и ставку снова придется повышать", – предупредила она, отметив необходимость осторожного подхода к решению вопроса о ключевой ставке.

Выступая в ГД, глава ЦБ также спрогнозировала понижение инфляции до целевого уровня в 4–5% уже во второй половине 2026 года из-за влияния разовых факторов в начале года. При этом инфляционные ожидания в ближайшие месяцы могут оставаться высокими из-за различных обстоятельств.

"И мы понимаем, что инфляционные ожидания <...>, к сожалению, могут сохраниться высокими под влиянием и роста НДС, и утильсбора, и роста цен на бензин. Это такие товары-маркеры, и эти факторы наслаиваются друг на друга и, конечно, усиливают ожидания граждан", – пояснила Набиуллина.

Несмотря на это российская экономика в настоящее время следует сценарию управляемого выхода из состояния перегрева, обратила внимание председатель Банка РФ.

В частности, рост спроса замедлился, в то время как производственные мощности продолжают расширяться и постепенно догоняют уровень спроса. При этом главным ограничением для дальнейшего роста экономики Набиуллина назвала ресурсные возможности.

Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5% годовых 24 октября. Решение было принято на основе показателей, свидетельствующих о неизменном темпе роста цен, которые в настоящее время превышают отметку в 4%.

Банк России также подчеркнул, что продолжит поддерживать жесткую ДКП, необходимую для возвращения инфляции к целевому уровню, предупредив о временном росте последней в конце 2025 года – начале 2026-го из-за адаптации цен и реакции на повышение НДС.