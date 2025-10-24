Набиуллина заявила о необходимости высокой траектории ключевой ставки

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Для устойчивого достижения цели по инфляции понадобится более высокая траектория ключевой ставки, чем ожидалось ранее. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По ее словам, инфляция в ближайшие кварталы будет зависеть от новых факторов, которые проявились в последние месяцы, экономике потребуется время, чтобы адаптироваться к этим изменениям.

Говоря о вариантах ставки, которые рассматривались на прошедшем заседании совета директоров, председатель Центробанка заявила, что их было три: 16, 16,5% и сохранение на уровне 17%. Участники дискуссии высказали разные аргументы, но основное разногласие касалось оценки устойчивости инфляции и уровня беспокойства по поводу возможных вторичных эффектов от временных проинфляционных факторов.

"Мы все видим разовые проинфляционные факторы, но действительно оценить, какие будут вторичные эффекты, достаточно сложно. И те, кто выступал за более значительное снижение, они полагают, что охлаждение спроса сравнительно быстро будет двигать устойчивую инфляцию к целевому уровню", – подчеркнула Набиуллина.

Вместе с тем она призвала к осторожности в дальнейших действиях по смягчению денежно-кредитной политики (ДКП). Глава ЦБ уточнила, что сторонники сохранения текущей процентной ставки опасаются, что влияние временных факторов может усилить инфляционные ожидания, которые пока не стабилизировались.

При этом на собрании, запланированном на 19 декабря, снижение ключевой ставки пока не предопределено, указала председатель регулятора. В частности, совет директоров дал нейтральный сигнал, предполагающий как сохранение, так и снижение показателя.

"Для решения о следующем снижении ставки потребуются дополнительные факты, которые будут подтверждать, что можно двигаться дальше без риска того, что устойчивая инфляция "залипнет" в 2026 году выше целевого уровня. Это, наверное, самое важное для принятия решения", – добавила Набиуллина.

Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5% годовых 24 октября. Решение было принято на основе показателей, свидетельствующих о неизменном темпе роста цен. В настоящее время они превышают отметку в 4%.

Банк России подчеркнул, что продолжит поддерживать жесткую ДКП, необходимую для возвращения инфляции к целевому уровню. Также регулятор спрогнозировал снижение годовой инфляции до 4–5% в 2026 году.

