Набиуллина заявила, что повышение налогов может помочь снизить инфляцию

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Ожидаемое повышение налогов поспособствует снижению инфляции в среднесрочной перспективе, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

При этом она добавила, что в краткосрочной перспективе это даст разовое повышение цен. Глава ЦБ подчеркнула, что у населения России остается сберегательная активность, что создает условия для снижения инфляции.

Кроме того, на депозитном рынке подстройка к ранее принятым решениям в основном завершена, а ряд банков скорректировал ставки по вкладам.

"Ситуация развивается в целом в рамках нашего прогноза, денежно-кредитные условия остаются жесткими, что создает предпосылки для снижения инфляции", – указала Набиуллина.

По ее словам, для принятия решения по ключевой ставке учитывается ситуация в реальном секторе. По оценкам Центробанка, в первом полугодии 2026 года российская экономика выйдет из состояния перегрева, и с учетом ее фактической динамики был снижен прогноз по росту ВВП на 2025 год до 0,5–1%.

Совет директоров ЦБ 24 октября принял решение понизить ключевую ставку до 16,5% годовых. Решение было принято на основе показателей, свидетельствующих о неизменном темпе роста цен. В настоящее время они превышают отметку в 4%. По данным регулятора, экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту.

