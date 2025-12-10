РИА Новости: упавший в Ивановской области Ан-22 находится на глубине 5 метров

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Упавший в Уводьское водохранилище в Ивановской области транспортный самолет Ан-22, предварительно, лежит на глубине 5 метров и 150 метрах от берега. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Он отметил, что самолет построили в 1975 году на авиационном заводе имени В. П. Чкалова в Ташкенте. С начала эксплуатации его часы составили около 6,5 тысячи. Самолет успел выполнить 3,29 тысячи посадок.

Ан-22 потерпел крушение 9 декабря. Фрагменты воздушного судна были обнаружены на воде. По данным СМИ, на борту самолета в момент крушения находились 7 человек. Все члены экипажа погибли.

В Минобороны России уточнили, что потерпевший крушение самолет выполнял облет после проведенного ремонта. В итоге он упал в безлюдном районе.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ ("Нарушение правил подготовки к полетам").

