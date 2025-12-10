Фото: телеграм-канал "СПАСАТЕЛИ МАСС"

Вмерзшее в лед тело пенсионера нашли на реке в Новосибирске, сообщили в телеграм-канале городские спасатели.

По их данным, инцидент произошел на реке Иня в районе улицы Заречной. Там сотрудники экстренных служб обнаружили тело мужчины 1949 года рождения, который числился пропавшим без вести. Предварительно, он упал в воду и не смог выбраться.

Дата и время случившегося с пенсионером устанавливаются. Спасатели призвали граждан быть осторожными при выходе на лед.

