10 декабря, 16:10

Происшествия

Вмерзшее в лед тело пенсионера нашли на реке в Новосибирске

Фото: телеграм-канал "СПАСАТЕЛИ МАСС"

Вмерзшее в лед тело пенсионера нашли на реке в Новосибирске, сообщили в телеграм-канале городские спасатели.

По их данным, инцидент произошел на реке Иня в районе улицы Заречной. Там сотрудники экстренных служб обнаружили тело мужчины 1949 года рождения, который числился пропавшим без вести. Предварительно, он упал в воду и не смог выбраться.

Дата и время случившегося с пенсионером устанавливаются. Спасатели призвали граждан быть осторожными при выходе на лед.

Ранее в Курганской области автомобиль провалился под лед на озере Щучье. Выяснилось, что водитель выехал на ледяную поверхность водоема в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента автомобилист погиб, трое его пассажиров смогли самостоятельно выбраться из машины.

Рыбак провалился под лед в Приморье

