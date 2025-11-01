В Приамурье на замерзающем озере образовались узоры в виде нейронов

Фото: телеграм-канал "Антон Сасин Птицы Амура"

Необычные узоры появились на озере Моховое-2, которое находится в Муравьевском заказнике в Амурской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале орнитолог, биолог и научный сотрудник парка Антон Сасин.

На поверхности замерзшего озера можно заметить затягивающиеся полыньи, которые похожи на нейроны. Ученый предположил, что необычные узоры образовались из-за локальных потоков теплой воды, которые поднимаются с глубины водоема.

Однако Сасин призвал подписчиков рассказать, что они думают по этому поводу. В частности, один из пользователей пошутил, что озеро создает свои нейросети. Также люди предположили, что по замерзшему водоему ходил гигантский птероаист.

Ранее сообщалось, что блинчатый лед образовался на реках Мурманской области благодаря гидрологическим и метеорологическим условиям на Кольском полуострове.

Пользователи отмечали, что куски льда круглой формы, покрывающие всю поверхность водоема, были зафиксированы на реке Титовке. По словам специалистов, такое возможно при небольшой отрицательной температуре воздуха и воды. Однако чаще всего блинчатый лед появляется в открытом море.

