Фото: телеграм-канал "Владислав Бакальчук"

Владислав Бакальчук перестал быть совладельцем Wildberries. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Бакальчук передал свою долю компании (1%) экс-супруге и основательнице Wildberries Татьяне Ким. Теперь она является единственной владелицей ООО "Вайлдберриз".

Однако в пресс-службе объединенной компании Wildberries-Russ комментировать ситуацию не стали.

О разводе бывших супругов стало известно в 2024 году на фоне объединения Wildberries с группой Russ. Бакальчук заявил, что готов был бороться за сохранение семьи, а изменения в фирме он назвал "рейдерским захватом".

Сообщалось, что компания является совместно нажитым имуществом в браке, поэтому делить ее будут поровну, несмотря на то, что экс-супруг владеет малой долей компании.

Кроме того, Бакальчук пытался проникнуть в офисы Wildberries в сентябре 2024 года. По словам Ким, группа вооруженных мужчин во главе с ее экс-супругом совершила неудачный рейдерский захват, в результате которого пострадали 3 человека.

За это Бакальчуку предъявили четыре обвинения и задержали на 48 часов. В его доме также начались обыски.

Спустя время Бакальчука отпустили. Он подал иск против экс-супруги с требованием признать недействительной сделку по передаче прав на доменное имя WILDBERRIES.RU. Однако инстанция встала на сторону Ким.

Официально развестись Ким и Бакальчук смогли в начале этого года. Суд также постановил, что 99% доли Wildberries принадлежит его основательнице. Также отмечалось, что Ким и Бакальчук смогли достигнуть мирного соглашения по разделу имущества.