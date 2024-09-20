СК отпустил сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука

Фото: телеграм-канал "Владислав Бакальчук"

СК отпустил сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука, задержанного по делу о стрельбе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Друзья, со мной все в порядке. Я дома. Я в шоке. Уверен, что власти разберутся в случившемся, и все виновные понесут наказание", – написал он.

Мужчина подчеркнул, что готов оказать помощь и поддержку всем пострадавшим. По его признанию, он "рад вернуться домой и продолжить бороться за справедливость".

Бакальчук был задержан на 48 часов, следователи предъявили ему обвинение по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Покушение на сотрудника правоохранительных органов" и "Самоуправство".

Это произошло после перестрелки, случившейся 18 сентября у офиса Wildberries в Москве. В результате погибли двое и еще семь человек пострадали.

Основательница компании Татьяна Бакальчук утверждала, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы онлайн-ретейлера в столице. Она назвала этот инцидент неудачным рейдерским захватом, а информацию о якобы переговорах, на которые приехала группа вышеназванных лиц для приостановки строительства складов компании, – абсурдом, так как об этом никто не договаривался.

Сам Владислав Бакальчук объяснял, что на входе в офис Wildberries на них напали служба охраны и неизвестные люди, спровоцировав этим вооруженный конфликт.

По последним данным, Басманный суд Москвы заключил под стражу 30 человек по делу о стрельбе.

Все заседания проходили в закрытом режиме. Так, 19 сентября суд арестовал 6 фигурантов дела на срок до 18 ноября, а 20-го числа – еще 24 человека. Уточнялось, что Тверской суд Москвы назначил по 15 суток административного ареста шестерым участникам конфликта за неповиновение требованиям правоохранителей.

Владислав Бакальчук считает, что группа Russ Outdoor при попытке объединиться с Wildberries занимается "рейдерским захватом", но Татьяна Бакальчук опровергла это, объяснив, что все изменения в фирме связаны с бракоразводным процессом с ее мужем, который владеет 1% в Wildberries и не принимает участия в управлении компанией.

30 июля она подала документы на развод, но ее супруг настаивает на том, что из-за отсутствия брачного договора компания и совместно нажитое с Татьяной имущество будет поделено пополам.

