Собянин поздравил столичных школьников с успехами на международных олимпиадах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин поздравил учащихся и выпускников школ – победителей и призеров международных предметных олимпиад, а также вручил им благодарственные письма. Церемония прошла в Мраморном зале мэрии Москвы.

"Я вас поздравляю с заслуженными наградами. Вы молодцы! Город гордится вами, вашими успехами. Понятно, что они не случайны. Московское образование находится в пятерке лучших образовательных систем мира", – сказал Собянин.

Он отметил, что половину от числа всех наград на российской олимпиаде забрали московские школьники. Также, по его словам, количество отличников в столичных учебных заведениях увеличилось в пять раз, что является "серьезной объективной оценкой уровня образования".

Мэр подчеркнул, что город занимается развитием сферы образования, что дает результаты. По его словам, ключевую роль играют личные качества и талант учеников, их трудолюбие, а также вклад педагогов и родителей.

"Спасибо вам огромное, ваши таланты – это основа будущего развития нашего города и нашей страны", – добавил Собянин.

Согласно данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, в 2025 году 28 столичных школьников представляли Россию на восьми международных олимпиадах, проходивших в Австралии, Боливии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Франции и на Филиппинах.

В составе национальной команды москвичи завоевали 28 медалей: 22 золотые, 5 серебряных и 1 бронзовую. Таким образом, на долю московских учащихся пришлось 64% от общего количества наград, полученных российской командой в 2025 году – 44 медали.

В таких дисциплинах, как химия, информатика, география и астрономия, московские школьники завоевали все золотые медали сборной России. Победители и призеры международных предметных олимпиад имеют право на поступление без вступительных экзаменов в любой российский вуз по профилю.

Кроме того, им положены поощрительные выплаты. Согласно указу президента России, обладатели золотых медалей получают 1 миллион рублей, серебряных – 500 тысяч рублей, бронзовых – 400 тысяч рублей.

Дополнительно из бюджета Москвы предусмотрены единовременные выплаты учащимся и выпускникам, представлявшим столицу в составе сборных команд России: по 1,5 миллиона рублей за каждую золотую медаль, по 1 миллиону рублей – за серебряную и по 500 тысяч рублей – за бронзовую.

Ранее Собянин сообщал, что столичные школьники завоевали три золотых и одну серебряную медали на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров. Мероприятие проходило на территории Сириус. В олимпиаде приняли участие ученики из 24 стран.

