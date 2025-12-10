Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 14:04

Мэр Москвы

Собянин поздравил столичных школьников с успехами на международных олимпиадах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин поздравил учащихся и выпускников школ – победителей и призеров международных предметных олимпиад, а также вручил им благодарственные письма. Церемония прошла в Мраморном зале мэрии Москвы.

"Я вас поздравляю с заслуженными наградами. Вы молодцы! Город гордится вами, вашими успехами. Понятно, что они не случайны. Московское образование находится в пятерке лучших образовательных систем мира", – сказал Собянин.

Он отметил, что половину от числа всех наград на российской олимпиаде забрали московские школьники. Также, по его словам, количество отличников в столичных учебных заведениях увеличилось в пять раз, что является "серьезной объективной оценкой уровня образования".

Мэр подчеркнул, что город занимается развитием сферы образования, что дает результаты. По его словам, ключевую роль играют личные качества и талант учеников, их трудолюбие, а также вклад педагогов и родителей.

"Спасибо вам огромное, ваши таланты – это основа будущего развития нашего города и нашей страны", – добавил Собянин.

Согласно данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, в 2025 году 28 столичных школьников представляли Россию на восьми международных олимпиадах, проходивших в Австралии, Боливии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Франции и на Филиппинах.

В составе национальной команды москвичи завоевали 28 медалей: 22 золотые, 5 серебряных и 1 бронзовую. Таким образом, на долю московских учащихся пришлось 64% от общего количества наград, полученных российской командой в 2025 году – 44 медали.

В таких дисциплинах, как химия, информатика, география и астрономия, московские школьники завоевали все золотые медали сборной России. Победители и призеры международных предметных олимпиад имеют право на поступление без вступительных экзаменов в любой российский вуз по профилю.

Кроме того, им положены поощрительные выплаты. Согласно указу президента России, обладатели золотых медалей получают 1 миллион рублей, серебряных – 500 тысяч рублей, бронзовых – 400 тысяч рублей.

Дополнительно из бюджета Москвы предусмотрены единовременные выплаты учащимся и выпускникам, представлявшим столицу в составе сборных команд России: по 1,5 миллиона рублей за каждую золотую медаль, по 1 миллиону рублей – за серебряную и по 500 тысяч рублей – за бронзовую.

Ранее Собянин сообщал, что столичные школьники завоевали три золотых и одну серебряную медали на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров. Мероприятие проходило на территории Сириус. В олимпиаде приняли участие ученики из 24 стран.

Собянин поздравил столичных школьников с успехами на международных олимпиадах

Читайте также


мэр Москвыобразованиеобществогород

Главное

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика