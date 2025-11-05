Собянин: школьники Москвы победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На Всероссийском конкурсе "Большая перемена" одержали победу 25 московских учеников из 8–10-х классов, а еще 86 школьников получили дипломы призеров. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр поздравил победителей и призеров конкурса.

"Желаю, чтобы и дальше учеба приносила удовольствие, любопытство и гордость за свои знания", – добавил Собянин.

Сам конкурс проводился в период с 1 по 5 ноября в Международном детском центре "Артек". Дети решали интеллектуальные задачи и разбирали кейсы, которые были предоставлены партнерами мероприятия. Помимо этого, школьники приняли участие в разных образовательных программах и мастер-классах.

Большая часть задач была посвящена памяти поколений в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, а также в честь Года защитника Отечества, которым был объявлен 2025 год. Для попадания в финал детям необходимо было пройти три онлайн-этапа и очный полуфинал.

Москву на конкурсе представили 111 финалистов. В результате столичная команда вошла в число лучших.

Все финалисты получат дополнительные баллы к портфолио достижений, которое потребуется для поступления в университет, а также до миллиона рублей на образование и стартапы. Учителям и наставникам вручат денежные призы. Кроме того, им предоставят возможность пройти образовательную программу.

Конкурс "Большая перемена" проводится с 2020 года. Мэр отметил, что в нем участвуют миллионы школьников и студентов колледжей со всей страны.

Ранее 23 ученика столичных 5–7-х классов стали победителями конкурса "Большая перемена". Москву представлял 41 школьник. Среди победителей – сестры Таисия и Мария Мельник из школы № 1528 имени Героя Советского Союза И. В. Панфилова. Каждая участвовала в своем направлении, в результате они стали лучшими в вызовах "Будь здоров!" и "Помни!".

