10 декабря, 11:12

Экономика

Лавров заявил, что РФ приходится искать альтернативные доллару платежные инструменты

Фото: 123RF.com/veresovich

Россия вынуждена развивать альтернативные доллару платежные системы, поскольку эта валюта используется в качестве политического оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

Лавров отметил, что во время второго срока президентства американский лидер Дональд Трамп критиковал страны БРИКС за "вызов господству и доминированию доллара".

В ответ на это, как отметил глава МИД, Владимир Путин указывал, что Россия не отказывалась от американской валюты, а была "отрезана" от нее из-за злоупотребления ее статусом мировой резервной валюты.

"Поэтому мы вынуждены искать альтернативные платежные платформы и будем это делать", – заключил Лавров.

Ранее сообщалось, что российский рубль укрепился в связи с низким объемом импорта. Глава ВТБ Андрей Костин отмечал, что курс валюты в настоящее время формируется через юань, а долларовый курс не формируется на бирже вообще.

