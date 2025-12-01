Форма поиска по сайту

01 декабря, 20:45

Экономика
Глава ВТБ Костин: укрепление рубля связано со снижением импорта

В РФ назвали причины укрепления курса рубля

Фото: depositphotos/valphoto

Российский рубль укрепился из-за низкого объема импорта, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters в преддверии форума "Россия зовет!".

Он напомнил, что сейчас курс валюты формируется через юань, а долларовый курс вовсе не формируется на бирже – Центробанк лишь смотрит на отдельные сделки банков.

"Сегодняшний курс, конечно, не устраивает ни бюджет, ни экспортеров", – сказал Костин.

Поэтому он призвал Банк России прекратить продажу валюты, включая юани. Глава ВТБ заметил, что даже обычные россияне перестали накапливать доллары.

Ранее сообщалось, что внебиржевой курс доллара опустился ниже 78 рублей. Это произошло впервые с 22 июля 2025 года. 27 ноября американская валюта торговалась на уровне 77,92 рубля. Кроме того, курс евро также упал ниже 90 рублей. Это произошло впервые с 10 июля текущего года.

