Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 78 рублей. Это произошло впервые с 22 июля 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

К 12:06 по московскому времени доллар снижался на 40 копеек относительно предыдущего дня, торгуясь на уровне 77,92 рубля.

Ранее, 21 ноября, американская валюта опускалась ниже 79 рублей впервые с 29 октября. Позже стало известно, что курс евро тоже упал. Валюта торговалась ниже 90 рублей впервые с 10 июля текущего года.

До этого эксперты предполагали, что стоимость доллара зимой будет варьироваться в пределах от 80 до 88 рублей. При этом сценарии, по которым курс российской валюты будет расти, рассматриваются как маловероятные.

