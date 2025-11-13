Стоимость серебра превысила 54 доллара впервые в истории

Фото: 123RF.com/artiroz

Цена фьючерса на серебро превысила 54 доллара за тройскую унцию впервые в истории. Это следует из данных торговой биржи Comex.

По данным на 06:55 по московскому времени, стоимость драгметалла увеличилась на 6,01%, до 54,0350 доллара. К 07:20 она ускорила рост на 6,34% и составила 54,2 доллара.

При этом цена на золото находится на уровне 4 217,2 доллара.

Ранее стоимость золота поднялась выше 4 150 долларов за тройскую унцию впервые с 24 октября. Более того, цена на драгметалл увеличивалась на 3,63%, до 4 153,4 доллара.

При этом золотой запас России увеличился почти на 142 миллиарда долларов за последние два года. На 1 октября 2023 года резервы располагали 140,5 миллиарда долларов, а к октябрю 2025-го этот показатель вырос до 282,1 миллиарда.

Рост произошел благодаря значительному повышению цен на золото: с 1,8 тысячи долларов за тройскую унцию в начале периода до 4,3 тысячи к его концу.

