Стоимость биткоина превысила 124,48 тыс долларов

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 124,48 тысячи долларов. Это следует из данных площадки Binance.

По данным на 08:11 по московскому времени, криптовалюта прибавила в стоимости 1,97%, составив 124,9 тысячи долларов. К 08:14 биткоин ускорил рост и находился на отметке 125,18 тысячи долларов.

Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Ярослав Самылин и Георгий Арапов предложили создать в России сеть легальных криптовалютных обменников. Они отметили, что благодаря такому решению удастся снизить нелегальный оборот криптовалют, укрепить доверие россиян к финансовым институтам и обеспечить государство инструментами контроля за деньгами.

Авторы инициативы также уверены, что создание обменников даст гражданам возможность совершать операции легально и безопасно.

Между тем стало известно, что россияне стали чаще сталкиваться с блокировкой счетов на несколько месяцев из-за операций, которые кажутся банкам подозрительными. Клиенты различных банков указывали на то, что средства удерживаются на срок более 30 дней, а иногда и дольше. В нескольких случаях счета замораживались на срок в 1,5–3 месяца, а в двух случаях деньги удерживались около полугода.