Депутаты Госдумы предложили создать официальные криптообменники

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Ярослав Самылин и Георгий Арапов предложили создать в России сеть легальных криптовалютных обменников. Инициативу они направили главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, сообщает РИА Новости.

Согласно их задумке, к работе обменников будут разработаны четкие требования.

"Предлагается предусмотреть обязательное минимальное требование к размеру уставного капитала таких компаний, что позволит обеспечить финансовую устойчивость участников рынка", – указали парламентарии.

Депутаты отметили, что благодаря такому решению удастся снизить нелегальный оборот криптовалют, укрепить доверие россиян к финансовым институтам и обеспечить государство инструментами контроля за деньгами.

Авторы инициативы также уверены, что создание обменников даст гражданам возможность совершать операции легально и безопасно. Вместе с тем данный механизм уменьшит риск мошенничества и вовлечения в криминальные схемы.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще сталкиваться с блокировкой счетов на несколько месяцев из-за операций, которые кажутся банкам подозрительными. Клиенты различных банков указывали на то, что средства удерживаются на срок более 30 дней, а иногда и дольше. В нескольких случаях счета замораживались на срок в 1,5–3 месяца, а в двух случаях деньги удерживались около полугода.