Эксперт Бархота перечислил признаки финансовой пирамиды

В России участились случаи мошенничества с помощью финансовых пирамид. Как распознать подобные схемы и можно ли вернуть похищенные средства, разбиралась Москва 24.

В интернете и через знакомых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россияне стали чаще сталкиваться с финансовыми пирамидами: если в первом квартале 2024 года таких было 11%, то за аналогичный период 2025-го – 23%, сообщили "Известия".

В основном граждан пытались привлечь через телеграм-каналы – в 68% случаев, а через прочие соцсети – в 19%. Еще 8% присоединялись к проектам из-за убеждений знакомых, а 5% лично посещали офисы злоумышленников.

Кроме того, 33% россиян обнаружили мошеннические ресурсы, когда пытались найти работу в интернете, а 23% изначально искали бизнес-курсы. Также 21% вовлеклись в схему после того, как попали в спам рассылку из-за членства в инвестиционных группах. А на 16% "кураторы" вышли самостоятельно.

В то же время в финансовые пирамиды вложилось меньше людей: 9% в 2025 году против 24% в 2024-м. В среднем каждый пострадавший лишился таким образом 15 тысяч рублей, хотя в прошлом году речь шла о потерях в 55 тысяч. Как правило, под влияние аферистов попадали женщины в возрасте от 35 до 45, хотя годом ранее с проблемой сталкивались преимущественно мужчины 40–45 лет, отметили аналитики.

Обещают золотые горы

Обычно финансовые пирамиды маскируются под потребительские союзы, благотворительные, образовательные и медицинские фонды. При этом в основе их деятельности лежит гарантия высокой доходности. Вкладчикам же не раскрывают механизм действия схемы, заявил в разговоре с Москвой 24 эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

"В начале предлагается сделать некий взнос, но за счет чего впоследствии будет прирост средств, неясно. Никто не может объяснить бизнес-план, рассказать, с какой целью это все делается", – указал специалист.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Здесь часто бывают сравнения с вкладами в банках. Там, например, он составляет 20%, а пирамида будет обещать, что инвестиция в их проект даст 40%. Однако ни одна реальная финансовая организация не предлагает большую, чем ставки по вкладам, эффективность вложений, потому что они предлагают и без того хороший доход.

Настораживать должна и возможность неограниченного входа дольщиков, предупредил Андрей Бархота. Как правило, кураторы пирамид принуждают участников привлечь в схему знакомых, друзей или родственников. Плюс на махинации указывает отсутствие официальной документации.

"Злоумышленники пользуются доверчивостью граждан, которые считают, что любые юридические лица могут заниматься привлечением средств. Хотя по факту, чтобы организация имела право брать у людей деньги, нужно получить разрешение у Банка России", – напомнил эксперт.

Чтобы избежать денежных потерь, специалист рекомендовал проверять, не является ли деятельность организации нелегальной. Для этого достаточно проверить ее через реестр Банка России на его сайте.

Если же вкладчик уже лишился денег, вернуть их будет нелегко. По словам специалиста, хоть пострадавший и вправе обратиться в суд с гражданским иском, с мошенников вряд ли получится взыскать деньги. Обычно они сразу выводят их за границу или отравляют подельникам, после чего возместить потери практически невозможно.

Максимум, что можно будет сделать с организаторами пирамиды, – посадить в тюрьму, резюмировал Андрей Бархота.

