Стоимость золота превысила 4 150 долларов впервые с 24 октября

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Стоимость золота поднялась выше 4 150 долларов за тройскую унцию впервые с 24 октября. Это следует из данных торговой площадки Comex.

Согласно информации на 06:33 по московскому времени, цена на драгметалл увеличивалась на 3,63%, до 4 153,4 доллара за тройскую унцию. К 06:38 стоимость ускорила рост на 3,64%, до 4 153,5 доллара.

При этом к 06:42 цена золота замедлила рост и торговалась за 4 150,1 доллара.

Ранее стало известно, что золотой запас России увеличился почти на 142 миллиарда долларов за последние два года. На 1 октября 2023 года резервы располагали 140,5 миллиарда долларов, а к октябрю 2025-го этот показатель вырос до 282,1 миллиарда.

Рост произошел благодаря значительному повышению цен на золото: с 1,8 тысячи долларов за тройскую унцию в начале периода до 4,3 тысячи к его концу.

