Взлет цен на золото принес резервам России 142 млрд долларов за два года

Золотой запас России увеличился почти на 142 миллиарда долларов за последние два года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Центробанка.

В частности, на 1 октября 2023 года резервы располагали 140,5 миллиарда долларов, а к октябрю 2025-го этот показатель вырос до 282,1 миллиарда. Рост произошёл благодаря значительному повышению цен на золото: с 1,8 тысячи долларов за тройскую унцию в начале периода до 4,3 тысячи к его концу, объяснил регулятор.

Однако в физическом выражении запас уменьшился на 0,2 миллиона тройских унций, что эквивалентно примерно 6,2 тонны. На 1 сентября он составлял 74,8 миллиона унций, или 2326,5 тонны.

На начало октября доля золота в резервах достигла 39,5%. Валютная часть резервов за два года увеличилась на 0,6%, составив 431,1 миллиарда долларов.

В середине текущего месяца биржевая цена на золото вновь обновила исторический максимум, установившись на отметке 4 305,24 доллара. Декабрьский фьючерс на золото вырос на 102,2 доллара (2,41%) относительно предыдущего закрытия.

Кроме того, декабрьский фьючерс на серебро на 19:23 по московскому времени подорожал на 4,22%, до 53,54 доллара за унцию.

На фоне роста цены драгметалла люди по всему миру начали массово скупать золото. Например, покупатели выстраиваются в очереди в банках и магазинах в Малайзии, Индонезии, Вьетнаме, Японии и Австралии, чтобы приобрести слитки и золотые украшения. По словам экспертов, ажиотаж связан с геополитической нестабильностью, инфляцией в ряде стран и неопределенностью на мировых рынках.