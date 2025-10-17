Форма поиска по сайту

17 октября, 12:30

Экономика

"Деньги 24": люди по всему миру начали массово скупать золото

"Деньги 24": люди по всему миру начали массово скупать золото

Люди по всему миру начали массово скупать золото на фоне роста его цены до исторических максимумов, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков. Стоимость драгоценного металла превысила 4 300 долларов за тройскую унцию, прибавив около 1 000 долларов всего за месяц.

Покупатели выстраиваются в очереди в банках и магазинах в Малайзии, Индонезии, Вьетнаме, Японии и Австралии, чтобы приобрести слитки и золотые украшения. По словам эксперта, ажиотаж связан с геополитической нестабильностью, инфляцией в ряде стран и неопределенностью на мировых рынках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
экономикавидеоКонстантин Цыганков

