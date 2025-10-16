Путин сообщил о приближении уровня газицификации России к отметке в 75%

Фото: kremlin.ru

Уровень газификации в России на сегодняшний день установился на отметке в 74,7%, сообщил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).

"Уровень газификации в России <...> безусловно, будет расти дальше", – указал лидер страны, уточнив, что рост за 6 лет составил 6,1%.

Вместе с тем президент напомнил, что за последние 5 лет в России проложили 100 тысяч километров газораспределительных сетей, а еще за 4 года почти миллион домовладений получили доступ к трубопроводному газу. В планах увеличение данного числа еще на 2 миллиона.

"Несмотря на негативные прогнозы отдельных экспертов, уголь по-прежнему занимает весомую долю в мировом энергобалансе", – добавил Путин.

Ранее в ходе совещания с членами правительства глава государства потребовал "жестко проводить в жизнь" решения по обеспечению топливом. Он отметил, что подготовка к отопительному сезону требует серьезного подхода, и выразил надежду на своевременное обеспечение ресурсами.

Выступая на этом же заседании, глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил о готовности страны к зимним максимумам энергопотребления и подчеркнул продолжение модернизации инфраструктуры.