Кабмин продлил пилотный проект по цифровым квитанциям ЖКУ на 2026 год

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Правительство России продлило пилотные проекты в Подмосковье по переходу на цифровые квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и электронный документооборот обслуживания газового оборудования до конца 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"Соответствующие постановления подписаны. Проекты реализуются на территории Московской области с прошлого года, и на сегодняшний день они уже доказали свою эффективность", – говорится в заявлении.

Цифровую квитанцию за ЖКУ получили уже более 53 тысяч жителей Московской области. Как считают в аппарате Григоренко, продление проекта поможет постепенно увеличить долю россиян, которые будут использовать такие платежки. При этом жители, предпочитающие документы в традиционном формате, могут пользоваться бумажными квитанциями. Переход на цифровые является добровольным.

Кроме того, в аппарате вице-премьера указали, что в настоящее время около 50% от общего объема заявок на предоставление электронного документооборота обслуживания газового оборудования проводится в электронном формате. Для оформления договора больше не надо предоставлять документы, а время уменьшилось на 20 минут.

Также в пилотные проекты планируется добавить отключение газового оборудования и установку или замену газовых счетчиков, а также возможность подписывать акты выполненных работ при помощи электронной подписи.

Ранее сообщалось, что тарифы на ЖКУ в России повысятся дважды в 2026 году – 1 января и 1 октября. В первом случае предельный рост для всех регионов будет одинаковым и составит около 1,7%. При этом с 1 октября он будет различаться в зависимости от региона.

Сильнее всего тарифы вырастут в Ставропольском крае (на 22%), Дагестане (на 19,7%), Тамбовской (на 17,5%) и Тюменской (на 17,2%) областях, Северной Осетии (на 16,3%).

