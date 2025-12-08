Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 11:01

Политика

Кабмин продлил пилотный проект по цифровым квитанциям ЖКУ на 2026 год

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Правительство России продлило пилотные проекты в Подмосковье по переходу на цифровые квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и электронный документооборот обслуживания газового оборудования до конца 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"Соответствующие постановления подписаны. Проекты реализуются на территории Московской области с прошлого года, и на сегодняшний день они уже доказали свою эффективность", – говорится в заявлении.

Цифровую квитанцию за ЖКУ получили уже более 53 тысяч жителей Московской области. Как считают в аппарате Григоренко, продление проекта поможет постепенно увеличить долю россиян, которые будут использовать такие платежки. При этом жители, предпочитающие документы в традиционном формате, могут пользоваться бумажными квитанциями. Переход на цифровые является добровольным.

Кроме того, в аппарате вице-премьера указали, что в настоящее время около 50% от общего объема заявок на предоставление электронного документооборота обслуживания газового оборудования проводится в электронном формате. Для оформления договора больше не надо предоставлять документы, а время уменьшилось на 20 минут.

Также в пилотные проекты планируется добавить отключение газового оборудования и установку или замену газовых счетчиков, а также возможность подписывать акты выполненных работ при помощи электронной подписи.

Ранее сообщалось, что тарифы на ЖКУ в России повысятся дважды в 2026 году – 1 января и 1 октября. В первом случае предельный рост для всех регионов будет одинаковым и составит около 1,7%. При этом с 1 октября он будет различаться в зависимости от региона.

Сильнее всего тарифы вырастут в Ставропольском крае (на 22%), Дагестане (на 19,7%), Тамбовской (на 17,5%) и Тюменской (на 17,2%) областях, Северной Осетии (на 16,3%).

Схему оплаты общедомовых коммунальных расходов предложили изменить в России

Читайте также


политикаобщество

Главное

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

Как добиться наказания для шумных соседей?

Существуют нормативы по шуму, закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений

Нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей

Читать
закрыть

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика