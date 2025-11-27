Форма поиска по сайту

27 ноября, 09:26

Политика
Депутат Миронов: нужно пересмотреть планы по индексации тарифов на ЖКУ в 2026 году

В России призвали отменить повышение "коммуналки" в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительству предложили пересмотреть планы по индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на 2026 год. С данной инициативой выступил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, сообщает Life.ru.

По мнению парламентария, опубликованное кабмином распоряжение о параметрах индексации "коммуналки" допускает существенное увеличение финансовой нагрузки на граждан. В частности, индексация в разных регионах может составить от 8 до 17,5%. А "предельно допустимые отклонения" могут привести к увеличению платежей до 30–40%.

В качестве альтернативы депутат предложил провести масштабный аудит в сфере ЖКХ для повышения ее эффективности.

Миронов также подчеркнул, что в представленном партией альтернативном бюджете предлагалось заморозить тарифы на трехлетний период. Согласно расчетам, аудит, сокращение нецелевых расходов и налаживание эффективного госуправления в ЖКХ помогут добиться оптимизации тарифов.

"Кроме того, нужно расширять компенсации расходов на ЖКУ для граждан. Сейчас субсидии выплачиваются, если люди тратят на оплату больше 22% своих доходов. А нужно на федеральном уровне снизить эту планку до 15%", – заключил Миронов.

Тарифы на ЖКУ в России повысятся дважды в 2026 году – 1 января и 1 октября. В первом случае предельный рост для всех регионов будет одинаковым и составит около 1,7%. При этом с 1 октября он будет различаться в зависимости от региона.

Сильнее всего тарифы вырастут в Ставропольском крае (на 22%), Дагестане (на 19,7%), Тамбовской (на 17,5%) и Тюменской (на 17,2%) областях, Северной Осетии (на 16,3%).

Управляющие компании обяжут объяснять жильцам, из чего складываются цены на ЖКУ

политикаобществоЖКХ

