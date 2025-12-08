Лесничему, который нашел главную ель России, подарят автомобиль

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль "Нива" вручат старшему участковому лесничему Дороховского участкового лесничества Наро-Фоминского филиала ГАУ МО "Мособллес" Мухтару Магомедову за то, что он нашел ель, которая будет украшать Соборную площадь Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это такая ежегодная постоянная традиция для того, чтобы как-то мотивировать, чтобы наши сотрудники, когда на земле, лесничие, активно занимались в течение всего года, когда находятся в работе, уже сразу присматривались к потенциальным красавицам, которые могут быть выбраны в качестве главной новогодней ели", – отметил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Он также подчеркнул, что лесничему вручат абсолютно новый автомобиль. На нем Магомедов сможет выполнять свои служебные обязанности.

Согласно данным управления делами президента РФ, с 2007 года на Соборную площадь новогодние елки привозят только из Подмосковья. В этом году отбор организовали среди 24 деревьев.

Победительницу нашли в Рузском муниципальном округе Московской области. Высота ели составила 26 метров, обхват ствола – 64 сантиметра, а размах нижних ветвей – 11 метров.

Главная елка страны будет находиться на Соборной площади до 20 января. Начальник главного эксплуатационного управления делами президента РФ Евгений Ганзен отметил, что выбранное место для установки дерева идеально.