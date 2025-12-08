Форма поиска по сайту

08 декабря, 17:37

Общество

Москвичи смогут составить меню для новогоднего стола в "Активном гражданине"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, в рамках которого пользователи вместе составят идеальное меню для новогоднего стола. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Участникам предстоит ответить на два вопроса и сделать выбор в пользу тех блюд, без которых они не представляют себе празднование Нового года.

На первом этапе голосования москвичи отдадут предпочтение традиционным блюдам. Среди них – салаты оливье и сельдь под шубой, заливное и холодец, фаршированная утка и курица, запеченная с картофелем, бутерброды с красной икрой и торт "Медовик". На основе ответов пользователей будет составлен рейтинг.

В рамках второго этапа москвичи определят лучший рецепт мини-закусок. Пользователи выберут между бутербродами с селедкой на бородинском хлебе, канапе с красной рыбой, тарталетками с красной икрой, бутербродами с щучьей икрой, закуской с креветкой и бутербродами со шпротами.

По итогам голосования основной ингредиент главной закуски будет продаваться со скидкой 15% на рыбных рынках "Москва – на волне" в районах Косино-Ухтомском и Митино. Акция пройдет с 25 декабря по 5 января. Благодаря ей москвичи смогут выгодно купить продукты.

Голосование организовал проект "Активный гражданин" вместе с департаментом торговли и услуг Москвы. В рамках опроса горожане смогут рассказать о своих новогодних традициях.

Ранее главный санитарный врач России Геннадий Онищенко посоветовал ставить на новогодний стол безалкогольные напитки и салаты. Кроме того, он отметил важность физических нагрузок и прогулки в период праздников.

Стоимость продуктов для салата оливье выросла на 2,1% в России

