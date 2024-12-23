Онищенко рекомендовал ставить на новогодний стол безалкогольные коктейли и салаты

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На новогодний стол лучше всего поставить безалкогольные напитки, мясо птицы и овощи, посоветовал бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

"Должны быть закуски – салаты, нарезка овощей, вареные крупы. Из мяса предпочтительно птица и свинина. А вместо питья? Коктейли пейте безалкогольные", – рекомендовал специалист.

Кроме того, врач напомнил о важности физических нагрузок. Онищенко призвал больше гулять на свежем воздухе, ходить в гости и посещать различные праздничные мероприятия.

Новогодний стол также должны украшать мандарины. О том, как выбрать безопасные фрукты, рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора Московской области Надежда Раева в беседе с Pravda.Ru. Она предупредила, что на улице могут продавать мандарины с пестицидами, после употребления которых могут возникать головная боль, аллергия, расстройство кишечника, проблемы с органами дыхания, центральной нервной и сердечно-сосудистой системами.

Раева рекомендовала покупать фрукты только в официальных торговых точках. Также мандарины следует тщательно промывать, добавила она. При выборе нужно обращать внимание на состояние плодов, плесневелые необходимо сразу выбрасывать.

Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург дал советы, как сделать новогодний стол полезнее. По его словам, белый хлеб лучше заменить ржаным, поскольку он защищает от переедания. Также он рекомендовал поставить на новогодний стол фрукты и овощи.

