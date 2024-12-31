Диетолог Мухина: классический оливье вызывает набор веса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Классический оливье может привести к набору веса, предупредила в разговоре с Москвой 24 врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, в 1860-х годах, когда Люсьен Оливье придумал знаменитый салат, у людей были совершенно другие энергозатраты. Им приходилось расходовать больше сил на выполнение задач, поэтому высококалорийное блюдо было как нельзя кстати.

"Управление повозкой, топка печей, рубка дров. Даже дворяне все равно ездили на лошадях. Это большая нагрузка на спину, суставы. Тонус ног надо постоянно держать. Это не то, что мы сейчас едем на машине", – указала специалист.

Сегодня в употреблении высококалорийных блюд нет необходимости. Люди меньше двигаются, многие работают в офисах. Поэтому нужно адаптировать салат под современные условия жизни.



Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Классический оливье – это жиро-углеводная бомба. Тяжелый, высококалорийный салат. Может быть набор лишнего веса.

Специалист рассказала, как сделать блюдо менее жирным, калорийным и вредным. Она посоветовала взять вместо картофеля яблоки, а колбасу заменить на диетическую отварную грудку. Вместо соленых огурцов отдать предпочтение свежим, а консервированный горошек заменить замороженным, который можно отварить. Вместо майонеза стоит приготовить домашний соус из йогурта с горчицей, добавить больше свежей зелени, а также лука.



"Рекомендую готовить все порционно, а не выкладывать в салатницу. Взять специальные стаканчики, туда слоями выложить яблоко, горошек, куриную грудку, свежий огурец, лук, натертую свежую морковь. Полить соусом с горчицей и украсить звездочками из красных перцев", – посоветовала Мухина.

Ранее сообщалось, что оливье стал самым дорогим новогодним салатом в 2024 году. За год цена за четыре порции выросла на 8,5%. На втором месте – "Мимоза". Его стоимость составила 277 рублей, что на 10,5% выше, чем в прошлом году. На третьем месте – селедка под шубой. Четыре порции обойдутся россиянам в 261 рубль за четыре порции. Это на 13,3% дороже, чем в 2023 году.

