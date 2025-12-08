Форма поиска по сайту

08 декабря, 11:28

Общество

Роспотребнадзор открыл горячую линию по выбору новогодних подарков

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Роспотребнадзор запустил для россиян горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также выбору новогодних подарков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43. Звонок бесплатный", – говорится в сообщении.

Горячая линия будет работать по 19 декабря. Специалисты ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детских вещей, новогодних товаров, а также действующих нормативных гигиенических требований.

Вместе с тем россиян предупреждали, что большую опасность могут представлять новогодние гирлянды с лампами накаливания. Их использование может привести к возгоранию бумажных украшений, штор или сухой хвои.

"Современные светодиодные гирлянды безопаснее – они почти не нагреваются и потребляют меньше электроэнергии. Их срок службы в десятки раз дольше, чем у ламп накаливания", – рассказала в беседе с "Газетой.ру" кандидат физико-математических наук, преподаватель кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Татьяна Бахвалова.

По ее словам, при выборе гирлянды стоит обратить внимание на защиту товара от влаги. Для улицы подходят только гирлянды с маркировкой IP44 и выше, так как они имеют специальные уплотнители и двойную изоляцию.

Кроме того, дешевые гирлянды часто оснащаются тонкими проводами. Качественные изделия имеют медные провода сечением 0,75–1,0 квадратного миллиметра. На упаковке должна быть маркировка ТР ТС 004/2011, означающая проверку на безопасность.

Эксперт подчеркнула, что особую осторожность нужно проявлять с беспроводными гирляндами на литиевых батареях. При перегреве они могут воспламениться.

"Регулярно проверяйте гирлянды: потемнение изоляции или запах гари сигнализируют о необходимости замены. Не вешайте иллюминацию вплотную к шторам и легковоспламеняющимся украшениям", – резюмировала Бахвалова.

Ранее Роспотребнадзор напомнил о санэпидбезопасности в новогодние праздники. Ведомство обеспечит контроль за ситуацией во всех регионах страны. Уже направлены методические рекомендации по проведению дополнительных профилактических мероприятий и по соблюдению санитарных требований

Всего в период праздников запланировано порядка 26 тысяч детских мероприятий с использованием примерно 9 тысяч объектов.

