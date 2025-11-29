Форма поиска по сайту

Депутат Миронов предложил заморозить цены на продукты за месяц до Нового года

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Заморозка цен на продукты и напитки с 1 декабря по 10 января помогла бы россиянам меньше экономить на новогоднем столе. Об этом ТАСС рассказал лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Сейчас, в преддверии Нового года, вновь дорожают продукты. Мы предлагаем: давайте с 1 декабря этого года по 10 января заморозим цены на продукты питания, на напитки", – отметил он.

Как подчеркнул Миронов, в последние месяцы спрос на продукты питания снижается, а люди экономят. Депутат назвал это актуальным для россиян старшего возраста.

Ранее эксперты заявили, что новогодний стол в этом году обойдется россиянам на 10–15% дороже, чем в прошлом. Такой рост цен связан с традиционным "потребительским ралли" в конце года и эффектом от предстоящего повышения НДС на 2%, который производители уже начинают закладывать в стоимость товаров.

Инфляционные ожидания предприятий достигли максимума за последний год – компании прогнозируют рост цен примерно на 6,5% в ближайшие три месяца.

Финансовые эксперты посоветовали москвичам закупать продукты к Новому году заранее

