08 декабря, 11:25

Город

Город выставил на торги два крупных помещения в районах Измайлово и Соколиная Гора

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва выставила на торги два крупных коммерческих помещения в районах Измайлово и Соколиная Гора. Площадь каждого из них составляет более 200 квадратных метров, рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"ВАО является лидером среди столичных округов по количеству коммерческих помещений, приобретаемых на городских торгах. С января по конец сентября этого года было реализовано 150 таких объектов. Это объясняется удачным соотношением стоимости недвижимости и возможностей для ведения бизнеса в благоустроенных и инфраструктурно развитых районах ВАО", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

Как уточнил Пуртов, площадь двух помещений составляет 263,7 и 245,8 квадратного метра. Назначение первого является свободным, а во втором победитель торгов должен будет открыть учреждение социальной инфраструктуры для детей.

Помещения находятся по адресам Заводской проезд, дом 25 и Зверинецкая улица, дом 6. Один объект располагается на третьем, другой – на цокольном этаже.

Прием заявок на участие в аукционах продлится до 11 декабря 2025 и до 15 января 2026 года. Торги состоятся 23 декабря и 27 января соответственно.

Ранее Москва выставила на аукционы 4 нежилых помещения на юго-востоке Москвы. Они могут быть использованы для любых коммерческих проектов, таких как творческая студия, косметологический салон, минимаркет, ремонтная мастерская или химчистка. Помещения находятся в пешей доступности от станций метро "Печатники" и "Волжская".

"Торги Москвы": объекты в СВАО

