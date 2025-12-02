Два крупных помещения для бизнеса выставили на городские торги на юге Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве выставили на открытые аукционы два помещения свободного назначения в Южном административном округе (ЮАО). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Отмечается, что их площадь составляет 326,7 и 343,1 квадратного метра. Расположены помещения в районах Братеево и Даниловский.

"Для реализации некоторых коммерческих проектов требуются помещения большой площади. Например, такую недвижимость покупают под супермаркеты, спортивные, медицинские или образовательные организации, складские или выставочные пространства и другие виды бизнеса", – сказал Пуртов.

Помещения находятся по адресам улица Борисовские Пруды, дом 46, корпус 2 и Малая Тульская улица, дом 2/1, корпус 4. Отмечается, что первое расположено на первом этаже здания, а второе занимает первый этаж и подвал.

Прием заявок на участие в торгах завершится 4 декабря. Сами аукционы будут проходить 16 декабря. Для участия нужно зарегистрироваться на онлайн-площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

"С января по сентябрь на юге Москвы предприниматели купили у города 59 помещений и 2 здания общей площадью более 14,2 тысячи квадратных метров", – добавила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

По ее словам, Южный административный и Восточный административный округа по итогам 9 месяцев этого года заняли 5-е место по числу объектов, проданных на городских торгах для бизнеса.

Ранее в Москве выставили на открытые аукционы 5 помещений в районе Западное Дегунино. Все они расположены на Базовской улице, их площадь составляет от 55,4 до 225,4 квадратного метра. Прием заявок на участие в торгах завершится 8 декабря, а аукционы пройдут 15 декабря.