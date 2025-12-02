Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 07:49

Город

Два крупных помещения для бизнеса выставили на городские торги на юге Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве выставили на открытые аукционы два помещения свободного назначения в Южном административном округе (ЮАО). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Отмечается, что их площадь составляет 326,7 и 343,1 квадратного метра. Расположены помещения в районах Братеево и Даниловский.

"Для реализации некоторых коммерческих проектов требуются помещения большой площади. Например, такую недвижимость покупают под супермаркеты, спортивные, медицинские или образовательные организации, складские или выставочные пространства и другие виды бизнеса", – сказал Пуртов.

Помещения находятся по адресам улица Борисовские Пруды, дом 46, корпус 2 и Малая Тульская улица, дом 2/1, корпус 4. Отмечается, что первое расположено на первом этаже здания, а второе занимает первый этаж и подвал.

Прием заявок на участие в торгах завершится 4 декабря. Сами аукционы будут проходить 16 декабря. Для участия нужно зарегистрироваться на онлайн-площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

"С января по сентябрь на юге Москвы предприниматели купили у города 59 помещений и 2 здания общей площадью более 14,2 тысячи квадратных метров", – добавила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

По ее словам, Южный административный и Восточный административный округа по итогам 9 месяцев этого года заняли 5-е место по числу объектов, проданных на городских торгах для бизнеса.

Ранее в Москве выставили на открытые аукционы 5 помещений в районе Западное Дегунино. Все они расположены на Базовской улице, их площадь составляет от 55,4 до 225,4 квадратного метра. Прием заявок на участие в торгах завершится 8 декабря, а аукционы пройдут 15 декабря.

"Торги Москвы": объекты в СВАО

Читайте также


город

Главное

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика