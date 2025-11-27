Москва выставила на торги два помещения для бизнеса у станции метро "Тульская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город выставил на аукцион два нежилых помещения для бизнеса рядом со станцией метро "Тульская", рассказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он отметил, что предприниматели могут использовать столичный инвестиционный портал, чтобы найти наиболее подходящие объекты коммерческой недвижимости. Можно настроить фильтрацию по району, станции метро, площади и другим параметрам.

Помещения, выставленные на торги, имеют свободное назначение и расположены по адресу Дубининская улица, дом 69а. Они находятся на первом этаже, а также подключены к основным инженерным коммуникациям. Их площадь – 32,6 и 39,7 квадратных метра.

"Свободное назначение объектов позволяет открыть здесь химчистку, мастерскую, пункт выдачи или другой вид бизнеса. <...> Прием заявок на участие в торгах завершится 2 декабря, а сами аукционы пройдут 12 декабря", – передает слова Пуртова портал мэра и правительства Москвы.

Принять участие в аукционе могут юридические и физические лица. Для этого необходимо зарегистрироваться на онлайн-площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее столица выставила на торги четыре коммерческих помещения свободного назначения в Басманном районе. Объекты размещены в доме 6 в Посланниковом переулке. Все они расположены на первом этаже здания и подключены к основным инженерным коммуникациям. Площадь помещений варьируется от 52,6 до 124,8 квадратных метра.

