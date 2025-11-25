Москва выставила на торги четыре коммерческих помещения в Басманном районе

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Город выставил на торги четыре коммерческих помещения свободного назначения в Басманном районе. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства столицы.

Объекты размещены в доме 6 в Посланниковом переулке. Все они расположены на первом этаже здания и подключены к основным инженерным коммуникациям. Рядом находится станция метро "Бауманская".

"Коммерческие помещения у станции метро "Бауманская" представляют собой инвестиционно привлекательные активы с точки зрения функциональности и местоположения", – отметил Пуртов.

Он добавил, что площадь помещений варьируется от 52,6 до 124,8 квадратного метра. По его словам, бизнес будет успешно развиваться, если разместить его в районе со сформированной инфраструктурой.

Заявки на участие в торгах принимаются до 5 и 8 декабря в зависимости от лота, а сами аукционы состоятся 12 и 15 декабря.

Ранее в районе Новогиреево на торги выставили 21 нежилое помещение свободного назначения. Объекты расположены на первом этаже дома, их площадь составляет от 30,5 до 145 квадратных метров. Заявки на участие в торгах принимаются до 1 декабря.