Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 07:52

Город

8 объектов выставлены на торги в Алтуфьевском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На торги выставлены 8 нежилых помещений, расположенных в корпусах 1 и 2, дома 53, на Алтуфьевском шоссе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

По его словам, Алтуфьевское шоссе связывает районы Отрадное, Алтуфьевский, Бибирево и Лианозово, что дает возможность охватить широкую клиентскую базу. Выставленные на аукционы объекты расположены на первых этажах, имеют отдельный вход и могут использоваться для ведения практически любого бизнеса.

Площадь помещений варьируется от 53,3 до 127,6 квадратного метра. Все они подключены к основным коммуникациям.

Прием заявок на участие в торгах завершится 25 ноября и 5 декабря в зависимости от выбранного лота. Аукционы состоятся 4 и 12 декабря.

Ранее на юго-западе города выставили на торги 5 нежилых помещений свободного назначения. Они находятся на улице Гарибальди, где пересекаются районы Черемушки, Ломоносовский и Обручевский. Объекты расположены на первом этаже дома, их площадь составляет от 58,6 до 156,3 квадратного метра.

"Торги Москвы": продажа помещений в ЮЗАО

Читайте также


город

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика