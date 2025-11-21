8 объектов выставлены на торги в Алтуфьевском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На торги выставлены 8 нежилых помещений, расположенных в корпусах 1 и 2, дома 53, на Алтуфьевском шоссе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

По его словам, Алтуфьевское шоссе связывает районы Отрадное, Алтуфьевский, Бибирево и Лианозово, что дает возможность охватить широкую клиентскую базу. Выставленные на аукционы объекты расположены на первых этажах, имеют отдельный вход и могут использоваться для ведения практически любого бизнеса.

Площадь помещений варьируется от 53,3 до 127,6 квадратного метра. Все они подключены к основным коммуникациям.

Прием заявок на участие в торгах завершится 25 ноября и 5 декабря в зависимости от выбранного лота. Аукционы состоятся 4 и 12 декабря.

Ранее на юго-западе города выставили на торги 5 нежилых помещений свободного назначения. Они находятся на улице Гарибальди, где пересекаются районы Черемушки, Ломоносовский и Обручевский. Объекты расположены на первом этаже дома, их площадь составляет от 58,6 до 156,3 квадратного метра.